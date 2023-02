Lecce, Sticchi Damiani: “Umtiti umile. Strefezza? Ecco quanto vale”

"Oltre alla linea verde il Lecce cerca di cogliere le opportunità sia dall’estero ma anche dalla Serie B", ha esordito il presidente del Lecce Sticchi Damiani . "Per me la serie cadetta rappresenta un serbatoio di giovani talenti italiani che meritano di misurarsi nella massima categoria. Penso ad esempio al nostro Baschirotto , che sta facendo tanto bene nella massima serie".

Proprio sulla grande stagione del difensore: "Un’altra intuizione del duo Corvino-Trinchera. Lo abbiamo pagato intorno ai 280 mila euro. È venuto con tanta umiltà e si è ritagliato questo ruolo da difensore centrale. È uno dei pochissimi giocatori della Serie A che non ha saltato nemmeno un minuto. È l’emblema di questo Lecce tutto cuore, umiltà e voglia di arrivare".

Parlando del collega di reparto Umtiti : "Molti pensavano fosse una scelta di marketing. Noi no. Noi credevamo di poter ricostruire un campione che aveva bisogno di normalità. Lui voleva una piazza nella quale vivere normalmente la passione per il calcio. Il ragazzo si è posto con la massima umiltà e sta facendo benissimo".

Altra perla della squadra salentina è Strefezza: "Lo abbiamo pagato a circa 500 mila euro. La mia idea è di godercelo qui, poi a fine anno si vedrà anche riguardo alle ambizioni del ragazzo per la sua carriera. Per noi è un pilastro. Vale 10 volte il prezzo pagato? Beh, un po' poco per dieci. Sicuramente di più".