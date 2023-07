Lecce, vittoria larga contro l’Us Postal. Doppiette di Corfitzen, Maleh e Ceesay

Terzo giorno di ritiro del Lecce in Trentino e oggi la squadra del tecnico Roberto D'Aversa ha disputato una prima gara amichevole. L'incontro iniziato alle 17:30 ha visto i giallorossi sfidare in una sorta di allenamento precampionato cl’U.S. Postal (Rappresentativa Alto Adige). E' finita con il punteggio largo a favore dei pugliesi per 9-1. Bene il giovane Jeppe Corfitzen classe 2004 autore di una doppietta. In gol anche l'ex viola Maleh che ha aperto le marcature a Folgaria e poi si è ripetuto al 20' del primo tempo. Doppietta anche dell'esperto Ceesay. La partita si è giocata alla presenza del responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino e del d.s. Stefano Trinchera.