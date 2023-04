L’Inter è bella anche di giorno: Lukaku affonda l’Empoli

Successo con grande prestazione dell'Inter che ha creato tanto e segnato tre gol all'Empoli. La squadra di Inzaghi torna alla vittoria fuori casa che mancava dal 6 gennaio e lo ha fatto con i gol di Lukaku doppietta e di Lautaro, tutti e tre gol nella ripresa. L'Inter si è mostrata bella anche di giorno e non solo nelle notti di Champions nonostante il turnover di Inzaghi. Dominato il gioco per quasi tutti i 90' e poi 45 minuti nella ripresa da grande squadra. I tre punti consentono alla squadra di Inzaghi di scavalcare momentaneamente il Milan ma di avere più consapevolezza che la strada per la qualificazione alla prossima Champions League non è un tabù.