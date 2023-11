L’Inter espugna Bergamo 2-1: Calhanoglu e Lautaro regalano tre punti a Inzaghi

I nerazzurri vincono anche in casa dell'Atalanta e fanno cinque su cinque in trasferta. Il rigore del turco e la prodezza del capitano decidono il match, inutile il gol di Scamacca

L'Inter non si ferma. I nerazzurri vincono anche a Bergamo contro una buona Atalanta e continuano la loro corsa in vetta alla classifica. Sono il rigore di Calhanoglu (dieci su dieci per lui dal dischetto in Serie A) e l'ennesima prodezza di Lautaro Martinez a decidere il big match del Gewiss Stadium.

LA PARTITA - È la Dea a partire con aggressività, e su uno dei numerosi cross arrivati in area interista Pavard cade male ed è costretto ad uscire per un problema al ginocchio. Al suo posto Darmian, che alla prima sortita offensiva conquista il rigore che porta in vantaggio l'Inter. Musso stende il difensore, Calhanoglu incrocia e realizza dagli undici metri. Nella ripresa, è Lautaro a sferrare il colpo del potenziale k.o.: l'argentino si defila sulla sinistra, rientra sul destro e scarica un tiro a giro sul secondo palo, trovando il dodicesimo gol in questo campionato. L'Atalanta però non si arrende e rientra in partita con Scamacca, che batte Sommer dopo un errore di Dimarco. L'Inter riesce a resistere agli assalti dei bergamaschi e difende il 2-1, sale a quota 28 punti e rimane al comando della Serie A