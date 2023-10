L’Inter parte forte ma il Bologna la riprende: a San Siro è 2-2

Non bastano un avvio super e un gol straordinario di Lautaro Martinez per avere la meglio del Bologna. A San Siro l'Inter viene fermata sul 2-2 dai rossoblù, dopo che nei primi 13 minuti la squadra di Inzaghi era avanti di due gol. Una partenza a tutta, con il gol di Acerbi di testa e poi il terrificante destro di Lautaro Martinez per il momentaneo 2-0.

Un match in controllo, quasi dominato, cambiato letteralmente dal gol del 2-1: un calcio di rigore assegnato tramite il VAR e realizzato da Orsolini che ha rimesso in gioco il Bologna, stoppando l'inerzia nerazzurra e ridando vita alla squadra di Thiago Motta. Il gol in avvio di ripresa di Zirkzee, bravo a beffare la difesa interista, fissa un 2-2 che l'Inter non riesce più a cambiare. I cambi, i tanti palloni in avanti, la generosità: ci prova l'Inter, più col cuore che con la testa. Un po' confuso il tentativo nerazzurro e infatti il gol non arriva.