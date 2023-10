L’Inter passa a Torino e sale in vetta

Ricomincia con una vittoria il campionato dell'Inter dopo la sosta del torneo per gli impegni delle nazionali. Con tre gol nel secondo tempo l'Inter batte 3-0 il Torino allo Stadio Olimpico e si issa momentaneamente in vetta alla classifica. Tre punti pesantissimi in un match complicato nel primo tempo e tutto nerazzurro nella ripresa. L'infortunio a Schuurs e i cambi di Inzaghi hanno dato, al 10' della ripresa, il via al dominio interista. Un primo tempo complicato e con poche occasioni, con il Torino pericoloso in chiusura di tempo e l'Inter con difficoltà negli spunti offensivi. Poi, nella ripresa, cambia tutto. Dumfries, appena entrato, serve a Thuram il pallone del vantaggio: il destro di Tikus è preciso nell'angolino basso, terzo gol stagionale per il francese. Il Torino non ha le forze per reagire e a stretto giro arriva il raddoppio: corner stretto di Calhanoglu, spizzata di Acerbi e puntualissima, sul secondo palo, la chiusura in porta di Lautaro, di testa. Gol numero 11 in campionato in nove partite. La mazzata per il Torino è troppo pesante, e l'Inter controlla, anzi sfiora più volte il tris. Che arriva, in pieno recupero, con il rigore segnato da Calhanoglu. La squadra di Inzaghi che sale a quota 22 e prepara al meglio l'appuntamento di martedì, contro il Salisburgo in Champions League.