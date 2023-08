L’Inter ribalta il Psg con i gol di Esposito e Sensi

Due gol negli ultimi dieci minuti regalano all'Inter la vittoria sul PSG: nell'amichevole che chiude la tournée in Giappone i nerazzurri battono 2-1 la squadra francese grazie alle reti di Sebastiano Esposito e Stefano Sensi. Una rimonta maturata in meno di tre minuti: l'Inter, sotto dopo il gol al 64' di Vitinha, trova prima il pareggio all'81' con Esposito, poi la rete della vittoria all'83' con Sensi. In entrambi i casi a propiziare i gol c'è lo zampino di Davide Frattesi, entrato nella ripresa e autore dei due assist vincenti.

È il Japan National Stadium di Tokyo il teatro dell'ultimo appuntamento per i nerazzurri in Giappone, a cinque giorni dall'amichevole disputata a Osaka contro l'Al-Nassr. Per il debutto del nuovo Away Kit l'Inter affronta il Paris Saint-Germain, al terzo incontro in pochi giorni in Giappone. Per Inzaghi un 11 collaudato, con Darmian, Acerbi e Bastoni davanti a Stankovic, una linea di centrocampo classica con Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, e Lautaro-Thuram come coppia d'attacco.