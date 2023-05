Lite tra tifoso e Di Maria: “Non meriti la Juve, io fino alla fine tu…”

La pesante sconfitta contro l'Empoli ha appesantito e non poco l'ambiente in casa Juventus. Nell'arco di una settimana, i bianconeri si sono visti strappare l'Europa League dal Siviglia e scivolare dal secondo al settimo posto in campionato causa penalizzazione di 10 punti. L'angoscia dei tifosi si legge sui social, con giocatori del calibro di Angel Di Maria attaccati pesantemente: "Andatevene via da Torino. Tu, Paredes e tutti gli altri mercenari che non sanno cosa vuol dire indossare la maglia della Juve" ha scritto in maniera poco educata un tifoso, con il Fideo che risponde: "Chi che non merita di indossare la maglia della Juve sei tu. Stai dimostrando che ti interessa della Juventus solo nel bene e non nel male. Io fino alla fine. Non come te".