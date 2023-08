Lo Monaco: “Cassano boccia Napoli? Merita cucchiaiata di cemento in bocca per fermare idiozie”

Antonio Cassano a ruota libera sulla Bobo tv. L'ex Roma e Real Madrid ha sparato a zero sul Napoli mettendolo fuori gioco per il tricolore con Garcia in panchina. Queste le sue parole: "Il Napoli farà fatica ad entrare in Champions. La bolla si sgonfierà. Parto dal presupposto che Rudi Garcia è una bravissima persona e gli faccio un in bocca al lupo. Ripetere quello che ha fatto Spalletti sarà impossibile. Nelle prime interviste ha detto che vuole che i centrocampisti vadano a fare pressing nella metà campo avversaria. Ho una sensazione e dirò una cosa forte: il Napoli farà fatica ad entrare nelle prime quattro. Lo dico alla prima giornata nonostante con Osimhen parti già dall'1-0. Vi ricordate quando è arrivato Inzaghi che l'Inter giocava divinamente. Noi dicevamo che stava sfruttando il lavoro di Conte e la squadra andava a mille all'ora. La stessa cosa potrebbe accadere al Napoli e anche le reti contro il Frosinone sono frutto di schemi di Spalletti. Quando si inizieranno a perdere certezze, ho l'impressione che Garcia sia adatto solo a gestire e non a dare qualcosa in più. Per me rischia anche per il terzo e quarto posto" ha continuato Cassano. Voci di corridoio mi dicono che dall'alto vogliono imporre l'impiego di Raspadori. Ripeto quando finirà l'adrenalina, la bolla si sgonfierà e il Napoli rischierà di non entrare nemmeno in Champions" ha concluso Fantantonio.