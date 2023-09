Lukaku-Lautaro è rottura: l’argentino ha smesso di seguire Big Rom sui social

È rottura tra i due attaccanti che per anni hanno fatto sognare e gioire i tifosi dell'Inter. Che l'ambiente nerazzurro, compreso lo spogliatoio, ci fosse rimasto male del comportamento di Romelu Lukaku è cosa ben nota. Ma arrivare a tanto è qualcosa di definitivo e l'ufficialità del trasferimento alla Roma ha innescato qualcosa nella testa del Toro. Come possiamo infatti vedere sui profili social, Lautaro Martinez ha smesso di seguire l'ex compagno di reparto chiudendo con lui quello che pare esser ogni contatto. La Lu-La non c'è più.