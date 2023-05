Lukaku stordisce il Sassuolo e l’Inter è seconda

L'Inter piazza la zampata decisiva in zona Champions League battendo a San Siro il Sassuolo. I nerazzurri conquistano la vittoria con una rimonta fantastica contro un buon Sassuolo e il protagonista assoluto è Romelu Lukaku. Nel giorno del suo compleanno l'attaccante belga apre e chiude i conti in Inter-Sassuolo. Due gol fondamentali nel 4-2 nerazzurro. Vantaggio nerazzurro al 41' proprio con Romelu, con un gran sinistro all'incrocio. In avvio di ripresa l'Inter va sul 3-0: prima l'autorete di Tressoldi, poi il gol di Lautaro (complice un'altra deviazione di Tressoldi). Il Sassuolo si riporta sotto: segnano Henrique e Frattesi, la squadra di Dionisi spinge ma al minuto 89 Romelu chiude i conti con la doppietta che fissa il 4-2.