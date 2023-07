Lutto Lazio, è morto il campione d’Italia nel 1974 Vincenzo D’Amico

Lutto nel mondo della Lazio e del calcio per la morte oggi di Vincenzo D'Amico. Il campione d’Italia nel 1974 con la grande Lazio di Maestrelli e Chinaglia, bandiera biancoceleste per sedici anni (dal 1971 al 1986 con solo una breve parentesi nel Torino) con ben 336 presenze e 49 gol, è scomparso a 68 anni. Da tempo era malato e non è riuscito a sconfiggere il male che lo aveva colpito. Male rivelato sui social solo lo scorso 7 maggio: "Mi dicono che i malati oncologici tirano fuori forza inaspettate! Ci sto provando". Dopo aver lottato fino all'ultimo, D'Amico si è spento all'ospedale Gemelli di Roma. D'Amico è noto anche come volto televisivo: dal '99 lavora a lungo in Rai come commentatore tecnico, partecipando a diverse trasmissioni tra cui Stadio Sprint e 90º minuto.