Maltempo in Toscana, distrutto lo storico gabbione caro ad Allegri

Se Massimiliano Allegri può sorridere per la vittoria della Juventus al fotofinish contro il Monza, non può farlo per il maltempo. In diverse zone dell'Italia, tra cui la Toscana, le pesanti raffiche di vento stanno facendo molti danni. Nella città natale dell'allenatore bianconero, Livorno, è stato distrutto il famoso "gabbione" di Viale Italia. Massimiliano Allegri lo aveva citato spesso in alcune sue celebri conferenze stampa e spesso si ritrovava per giocare con amici e colleghi. Una brutta notizia, quindi, per l'allenatore della Juventus.