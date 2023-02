Milan al bacio: Atalanta travolta e Inter raggiunta al secondo posto

Il Milan ha battuto l'Atalanta per 2-0 a San Siro ed è la quarta vittoria di fila tra campionato e Champions. Tre punti e zero gol subiti che fanno capire che il cambio di modulo di Pioli ha dato i suoi frutti. Il Milan chiude il primo tempo in vantaggio sull'Atalanta per 1-0. La squadra di Pioli parte forte e crea due occasioni con Giroud. Una conclusione al volo dalla distanza di Theo Hernandez colpisce il palo, carambola sulla schiena di Musso e termina in rete per il vantaggio rossonero. Milan che sfiora il raddoppio con Leao prima del duplice fischio di Mariani. Nella ripresa il 2-0 arriva nel finale con un gol di Messias. Tre punti che consentono al Milan di conquistare il secondo posto e di raggiungere l'Inter a quota 47 punti.