Milan, ci risiamo: leggero problema fisico per Ibrahimovic in Nazionale

PRIMA CI SONO, POI NO - Continua il periodo "no" di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante va in controvento rispetto alla critica e prova a portare all'estremo le proprie possibilità. Per Ibra non è ancora il momento di dire basta, ma il suo fisico la pensa forse diversamente. Ne sono la prova gli ultimi infortuni riscontrati dal rossonero, quello che ha portato all'operazione al crociato anteriore e al menisco del ginocchio sinistro, ma anche quello più recente in Nazionale. Si spera che non sia nulla di grave certo, ma i segnali sono quelli e sono lampanti.