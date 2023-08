Milan, difensore in arrivo: accordo a un passo per Marco Pellegrino

Il mercato del Milan non è ancora finito: i dirigenti rossoneri sono a un passo dall'intesa definitiva con il Platense per il difensore argentino classe 2003 Marco Pellegrino, che completerà la batteria dei centrali,

Il Milan sta per calare la carta numero 9 della propria estate. Il nono acquisto della sessione di calciomercato è stato virtualmente definito dai dirigenti rossoneri, ormai ad un passo dal mettere a disposizione di Stefano Pioli il difensore che manca per completare il reparto.

La scelta è caduta su Marco Pellegrino, promettente centrale argentino classe 2002 in forza al Platense. La trattativa, come riporta Sky Sport, ha subito l’accelerazione decisiva nelle ultime ore dopo che il Milan si è spinto a offrire 3 milioni, cifra alla quale dovranno essere aggiunti bonus e percentuale sulla futura rivendita. Per Pellegrino, che milita nel Platense fin dal settore giovanile e che andrà in scadenza di contratto il 31 dicembre 2024, è pronto un contratto fino al 2028.