Milan, Ibrahimovic scherza sui social e chiede la maglia di Giroud portiere

Spopolano le immagini di Olivier Giroud nei panni di portiere del Milan e sui social tifosi ed ex compagni si divertono. L'attaccante è stato costretto a spostarsi tra i pali dopo l'espulsione di Maignan lo scorso sabato contro il Genoa, rendendosi anche protagonista di una grande parata. A riguardo si è espresso l'ex compagno Zlatan Ibrahimovic che ha commentato così l'accaduto: "Non è mai tardi per trovare la tua vera posizione" ha scritto l'ex attaccante rossonero a quello che gli scorsi anni anni è stato il suo compagno di reparto. Come se non bastasse, poi, Ibra ha mandato un messaggio al Milan chiedendo di fare una maglia da portiere con il nome del francese ed il numero 9. Detto, fatto. Il club rossonero ha risposto alla chiamata e l'ha già spedita al mittente.