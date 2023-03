Milan, Kalulu è out dalla Nazionale: problema al polpaccio per il difensore

Un'altro dilemma si aggiunge in casa Milan. La sosta non è certo benevola a Stefano Pioli, che si vede riconsegnati i propri giocatori con qualche acciacco di troppo. Forse per un impiego troppo elevato in stagione, forse per pura casualità. L'ultimo ad aggiungersi alla lista dei possibili indisponibili - già occupata da Zlatan Ibrahimovic - è stato Pierre Kalulu, il quale ha lasciato il ritiro della Nazionale U21 per un problema al polpaccio. A riportarlo è RMC Sports, con il difensore che sarà quindi indisponibile per la prossima sfida contro la Spagna e verrà sostituito da Ismail Doukouré.