Milan, la situazione rinnovi preoccupa la dirigenza

Situazione rinnovi tanto preme in casa Milan

Redazione ITASportPress

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Frederic Massara ha fatto il punto sui rinnovi. Parte della rosa va infatti in scadenza al termine della stagione e i rossoneri si stanno dando da fare per "tappare i buchi". Il rinnovo che preme di più è, ovviamente, quello di Rafael Leao: "La volontà reciproca di rinnovare è un presupposto e c'è. Poi ci sono particolari complessi ma restiamo fiduciosi per trovare una soluzione entro la fine del campionato" ha dichiarato il direttore sportivo.

Per quanto riguarda Olivier Giroud, invece, la situazione è ben differente. L'attaccante è ormai arrivato ad accordi con il Milan, così si attende solo una firma che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. "Per Giroud siamo già ai dettagli, il rinnovo è ormai imminente" ha dichiarato Frederic Massara. Passando a Brahim Diaz: "Lui ha fatto bene in questi anni, ci siederemo col Real per trovare una soluzione. Noi vogliamo puntare ancora su di lui".

Questione rinnovi, quindi, molto complicata per il Milan. Se il prolungamento di Olivier Giroud sembra ormai cosa fatta, per gli altri due campioni non è così. Anzi, il tutto non dipende dal club in se ma da fattori esterni.