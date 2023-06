Milan, Leao: “Vorrei vincere lo Scudetto, la Champions League, la Coppa Italia”

Rafael Leao , attaccante del Milan, MVP della Serie A 2021/22, in pochi anni in Italia è riuscito a fare un grande salto di qualità diventando uno dei principali top player del massimo campionato italiano. Esterno offensivo dotato di rapidità, eleganza e precisione, il portoghese è stato intervistato nello speciale Q&A di StarCasinò Sport , il sito di intrattenimento sportivo Official Partner di AC Milan.

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dello Sporting Lisbona, Leao, prima di approdare al Milan, ha vissuto il suo primo anno tra i professionisti con la maglia del Lille. Il passaggio in rossonero è stato fondamentale per la maturazione dell’esterno portoghese, completata grazie al lavoro della società e dello staff a Milanello. Come confermato da Leao, la condizione che più lo ha aiutato nel percorso di crescita è stata “la fiducia della squadra, loro sapevano che c’era un talento ma mancavano alcuni elementi, come continuità, serietà e concentrazione. Ora sono un giocatore più maturo e più consistente. Prima delle partite tutti mi caricano e mi dicono che posso fare la differenza e questo mi fa andare in campo con più convinzione sui miei mezzi. Il Milan è una famiglia”. Tra tutti, Pioli ha avuto un ruolo fondamentale: “Con il Mister ho acquisito una nuova mentalità: arrivare puntuale, essere concentrato, provare i tiri dopo l’allenamento. Mi chiede spesso come sto e come sta la mia famiglia. Questo rapporto per me è molto importante, mi ha aiutato dentro e fuori il campo. Quello che sono oggi lo devo a lui” ha affermato Leao.