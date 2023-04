Milan, Pioli: “Contro il Lecce serviranno energia, entusiasmo e fiducia”

Il Milan al momento è fuori dalla posizione Champions in classifica e domani a San Siro arriva il Lecce di Baroni, avversario ostico e bisognoso di punti da cercare in una partita importante, in casa rossonera. In conferenza stampa il tecnico rossonero Stefano Pioli ha presentato il match: "Abbiamo la possibilità di finire bene questa stagione in campionato perché la squadra sta bene e il gruppo è unito, mancano 8 partite di cui 5 a San Siro: abbiamo le qualità per chiudere nel modo giusto. L'importante è restare concentrati sulle cose che possiamo controllare. Ritrovare le motivazioni è facile, la Champions è chiusa in una stanza blindata e ora riapriamo quella del campionato: la nostra posizione in classifica non è quella che vogliamo alla fine, ma i giudizi sono ancora parziali per tutti. Quello che abbiamo fatto finora non conta niente, la partita più importante è domani. Ho parlato con tutti i giocatori, c'è stata molto euforia perché abbiamo superato un avversario fortissimo e ci ha riempito di energia e di entusiasmo: dovremo essere bravi a portarcele nella partita con il Lecce, una squadra che all'andata ci ha messo in difficoltà. Cominciare bene la partita è molto importante, è presuntuoso pensare di chiuderla subito, sarà una partita in cui serviranno energia, entusiasmo e fiducia, per tutta la sua durata. Noi ci giochiamo tanto e loro pure. Affrontiamo una squadra molto diretta, che in trasferta è pericolosa perché parte con più velocità di tutti. Dovremo essere bravi a perdere pochi palloni e a fare bene le preventive".