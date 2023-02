Milan, Pioli: “Contro l’Atalanta gara combattuta, è uno scontro diretto”

Dopo un trittico di 1-0 i rossoneri sono pronti a tornare in campo per la 24ª giornata di Serie A. Archiviata la trasferta di Monza la squadra ha preparato a Milanello la gara contro l'Atalanta: l'obiettivo è quello di confermare i recenti progressi per vincere un big match di vertice e di peso. Alla vigilia, Mister Pioli ha parlato in conferenza stampa: "Come sempre, sarà una partita aperta. E importante, perché tra squadre in lotta per la qualificazione in Champions League. Mi aspetto una gara combattuta, è uno scontro diretto. L'Atalanta ha tutte le caratteristiche di una grande squadra: organizzazione, tecnica e fisicità. Rispetto all'andata hanno un gioco più veloce, ma le posizioni sono pressoché le stesse e sappiamo cosa aspettarci. Højlund lo conoscevo prima ancora che arrivasse all'Atalanta, per caratteristiche è diverso dagli ultimi centravanti affrontati: ci vorrà grande attenzione".