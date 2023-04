Milan, Pioli: “Contro l’Empoli dobbiamo essere umili e determinati”

Il Milan a San Siro domani ospiterà l'Empoli di Paolo Zanetti e i rossoneri cercano il secondo successo consecutivo dopo quello di domenica scorsa a Napoli. Il tecnico Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa presentando la gara: "Affrontare le prossime sfide con la giusta tensione sarà determinante, le partite si vincono prima con l'atteggiamento e la volontà, poi con la qualità. Dobbiamo essere umili e determinati, il campionato è molto importante per noi e vogliamo sfruttare la spinta dei tifosi. Il successo del Maradona non aumenta il rammarico per il nostro cammino, dobbiamo essere concentrati per questo finale di stagione perché abbiamo ancora tante possibilità per dimostrare che squadra siamo. L'attenzione non deve mai mancare, forse abbiamo avuto difficoltà maggiori contro squadre che si sono chiuse, ma abbiamo lavorato per migliorare questo tipo di situazioni".