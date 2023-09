Milan, Pioli: “Giroud va gestito. Leao sta cercando di diventare un campione”

Giocare spesso aiuta a cancellare le delusioni, o quantomeno a non pensarci. A patto di tornare rapidamente alla vittoria. Il Milan ha messo da parte il tracollo nel derby con il debutto in Champions League contro il Newcastle, ma il pareggio per 0-0 a San Siro ha messo già in salita il percorso nel girone.

Ora i rossoneri sono attesi da tre partite consecutive di campionato in 10 giorni prima della già decisiva trasferta di Dortmund. Si comincia sabato sera contro il Verona a San Siro, match presentato in conferenza stampa da un confidente Stefano Pioli: “La squadra sta bene, ho visto in allenamento la determinazione giusta per tornare a vincere, ma sappiamo che contro il Verona sarà difficile. Col Bologna hanno giocato bene, sono intensi ed aggressivi, ma potrebbero anche aspettarci. Dobbiamo essere pronti a interpretare la partita, abbiamo bisogno di tornare al successo. Se contro il Newcastle abbiamo cancellato il derby? Non c’era niente da cancellare, era un’altra competizione. Ci tenevamo a vincere, non ci siamo riusciti, ma ci teniamo le cose positive, così come quelle negative uscite contro l’Inter”.