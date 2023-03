Milan, Pioli: “La Salernitana ha un modulo simile al Tottenham”

Alla vigilia dell'impegno di campionato contro la Salernitana a San Siro, il tecnico del Milan Pioli ha presentato il match in conferenza stampa: "Siamo consapevoli di doverci focalizzare sul campionato con grande attenzione e determinazione. Per ripetere le emozioni che stiamo vivendo in Champions League dobbiamo arrivare tra le prime quattro in Serie A e siamo concentrati per realizzare ciò, dobbiamo trovare la continuità che finora ci è mancata. La Salernitana ha un modulo simile al Tottenham, affronteremo una squadra veloce in ripartenza e ora solida in difesa".

La sfida - "La squadra sta bene fisicamente, mentalmente e anche tatticamente. Possiamo migliorare ancora tanto e prestazioni come quella di Londra ci aiutano a crescere. Abbiamo lavorato con la giusta testa, rimanendo compatti e uniti anche quando i risultati non erano soddisfacenti per capire cosa non funzionasse. Domani dovrà scendere in campo il miglior Milan possibile perché è una partita importante. Come collettivo dobbiamo e possiamo migliorare nelle scelte. Contro la Salernitana Ibra non sarà titolare, sta migliorando la sua condizione e sarà pronto ad aiutarci. Leão ci sta dando tanto e si è mosso bene nelle ultime uscite, dobbiamo servirlo meglio. Rafa è il giocatore più libero nei movimenti e deve cercare gli spazi per colpire la difesa avversaria".