Milan, Pioli: “Mi sono sempre sentito al centro del progetto e posizione non è cambiata”

Inizia oggi la nuova stagione del Milan senza lo scudetto al petto ma con la convinzione di provarci a soffiarlo al Napoli. A Milanello, il giorno del raduno si è aperto con la prima conferenza stampa stagionale di Mister Stefano Pioli. "C'è emozione, perché tornare qui e rivedere i giocatori e lo staff è sempre bello. Abbiamo tanta voglia di lavorare, solo così si trova la direzione giusta. Ho sentito stamattina Gerry Cardinale, ci ha motivati per questo inizio di stagione. Ci tengo a ringraziare Paolo e Ricky, con loro c'è stato un rapporto duraturo di stima e di affetto, se sono qua lo devo a loro. Il Club ha scelto un'altra direzione ma darà continuità al percorso: i giocatori sanno dove sono, che maglietta indossiamo e cosa rappresentiamo. Io mi sono sempre sentito al centro del progetto ma la mia posizione non è cambiata, ho sempre partecipato alle scelte e alla costruzione della squadra. Negli anni abbiamo lavorato in condivisione, con idee, seguendo un percorso virtuoso e di idee, per ambire a risultati importanti con la qualità dei giocatori e con il lavoro. L'obiettivo? "Continuare a crescere e migliorare, crescere nei singoli e di riflesso di squadra. Siamo in un momento in cui il gruppo, per via del mercato, è in continua evoluzione. I nostri tifosi continuano a dimostrare di essere unici e di essere i migliori, il nostro è un rapporto paritario: noi diamo tutto e loro danno tutto".