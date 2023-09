Milan, Pioli: “Non mi interessano i derby passati, conta quello di sabato”

Il campionato riprende con il botto dopo la sosta per le nazionali: è già tempo di derby meneghino tra Milan e Inter. I rossoneri si avvicinano a grandi passi al match valido per la 4ª giornata di Serie A e in programma in casa nerazzurra. Mister Pioli ha presentato tutti i temi legati all'incontro nella conferenza stampa della vigilia a Milanello."Siamo a inizio campionato, abbiamo cominciato bene e vogliamo continuare così con la testa sgombra. Sono convinto di come la squadra ha preparato e vuole affrontare la partita, sappiamo cosa proporre ma poi le gare vanno giocate e interpretate. Non mi interessano i Derby passati, conta quello di sabato, è un'occasione da sfruttare e voglio che i miei giocatori pensino di poterlo vincere".