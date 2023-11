Milan, Pioli pensa al mercato: “A gennaio può arrivare un difensore. Su Ibra…”

Poi due temi caldi. Il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic, con ruolo da definire, tema ricorrente quando soffiano venti di crisi, e il ricorso al mercato a gennaio: "Su Ibra non so nulla - ha tagliato corto Pioli - A Milanello lavoro con tantissime persone, parlo spesso con Moncada e Furlani e il club è strutturato per supportarci. Se il club e Zlatan decideranno di creare altre situazioni, ben venga. Sapete quanta stima ho per lui, per me non ci sarebbero problemi. Mercato? Abbiamo perso due difensori, sto parlando col club perché a gennaio si possa fareun innesto".