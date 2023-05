Milan, Pioli: “Per rimanere competitivi anche in Champions servono giocatori forti”

Il Milan ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League. Le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli al termine della partita vinta in casa della Juventus: "Se l'obiettivo è restare competitivi in entrambe le competizioni e ripetere ciò che abbiamo fatto in Champions, allora servono giocatori forti -riporta Gazzetta.it -. Uscire in semifinale contro l'Inter ci ha fatto male, e in campionato avremmo potuto fare di più. Bisogna partire da dove abbiamo cominciato e vedere dove siamo. Quest'anno abbiamo provato a essere competitivi in due competizioni, e in qualcosa siamo mancati. E' una squadra solida, ha una base forte, ora godiamoci questa vittoria. Non è stato facile. E' stata una stagione particolare. Abbiamo giocato cinque mesi senza Maignan, senza togliere nulla a Tatarusanu. Per la prima volta alcuni giocatori hanno partecipato al Mondiale e hanno fatto fatica a trovare la condizione migliore".