Milan, Pioli: “Roma partita lenta ma vogliamo vincere e dare continuità”

ESAME

"L'ambiente di Roma lo conosciamo bene, è sempre bello giocare in stadi pieni affrontando avversari complicati ma anche stimolanti. Con o senza Dybala e Lukaku, i giallorossi sono fisici, hanno qualità, sono temibili in situazione di palla inattiva e in generale concedono poco".

IDEE CHIARE

"Dal raduno in poi ho insistito su certi concetti, abbiamo lavorato fin da subito su come volevamo giocare e i nuovi arrivati sono intelligenti e hanno assimilato in fretta le nostre idee. Col Torino siamo stati più compatti di Bologna, a Roma avremo ancora più risposte sotto questo aspetto della squadra. A Roma in fase di possesso cercheremo di occupare gli spazi che ci lasceranno gli avversari, in fase di non possesso l'idea è di essere aggressivi. Se loro ci aspetteranno, serviranno anche calma e lucidità".

MERCATO AGLI SGOCCIOLI

"Ho dei dirigenti talmente capaci che in questi giorni mi hanno lasciato tranquillo nel preparare la partita, al mercato come sempre ci stanno pensando loro e finora sono molto soddisfatto di quello che è stato fatto. Abbiamo cambiato tanto, quasi una rosa. Krunić? Per me è un titolare. Pulisic falso nueve? Tutto è possibile se alla base c'è qualità e disponibilità del giocatore. Loftus-Cheek ha le caratteristiche per fare la differenza a livello offensivo. Okafor arrivava da un infortunio, forse è quello più indietro di condizione ma sta lavorando in maniera ottimale. Chukwueze e Musah stanno bene, la preparazione estiva è stata particolare con la trattativa , ma sono pronti a giocare anche dal primo minuto".

