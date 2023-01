Milan-Roma, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per la sfida di campionato di Serie A.

Milan-Roma si gioca oggi, domenica 8 gennaio 2023 alle ore 20:45 per la 17^ giornata di Serie A. Big match a San Siro tra i rossoneri di Pioli e i giallorossi di Mourinho che cercano un risultato positivo per le rispettive ambizioni di classifica.

Dopo la vittoria contro la Salernitana della prima gara dell'anno, il Milan cerca il bis. La Roma , dal canto suo, vuole dare continuità al successo contro il Bologna. Per farlo le due squadre si affronteranno con le migliori formazioni possibili. Pioli dovrebbe confermare Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao dietro a Giroud. Tonali leader del centrocampo. In porta ancora Tatarusanu vista l'indisponibilità di Maignan.

Nella Roma Abraham dovrebbe rivedersi in campo dall'inizio. Alle sue spalle potrebbero agire Dybala e capitan Pellegrini. Spinazzola potrebbe giocare titolare sulla fascia mancina. Dall'altra Celik. In porta conferma per Rui Patricio.

Probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Milan e Roma si giocherà, come detto, oggi domenica 8 gennaio 2023 alle ore 20:45 per la 17^ giornata di Serie A. Si potrà vedere la gara di campionato in diretta TV su DAZN e la telecronaca dell'incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Gobbi. Il match di San Siro si potrà vedere anche in streaming grazie all'app di DAZN, disponibile per smartphone e tablet oppure basterà collegarsi al sito ufficiale.