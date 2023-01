Le scelte degli allenatori per il lunch match.

Redazione ITASportPress

Tutto è pronto per il lunch match di San Siro tra Milan-Sassuolo. Le due squadre si affronteranno alle 12:30 per la 20^ giornata di Serie A e in questi minuti i due allenatori, Pioli da una parte e Dionisi dall'altra, hanno annunciato i 22 che scenderanno in campo come titolari.

Milan-Sassuolo, le formazioni ufficiali Sorpresa in casa Milan dove, tra le scelte di mister Pioli, non c'è Leao titolare. Il portoghese sarà almeno all'inizio spettatore. C'è Rebic dal 1'. Con lui Saelemaekers, De Ketelaere e Giroud di punta. Anche in difesa, piccolo appunto, con Gabbia accanto a Kalulu e non Kjaer.

Nel Sassuolo ci sono come previsto Berardi, Defrel, Laurienté nel tridente offensivo di Dionisi. In mezzo al campo tutto confermato con Frattesi, Obiang, Traorè. Ha recupero in porta Consigli.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Calabria, Gabbia, Kalulu, Hernández; Tonali, Krunić; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebić; Giroud. All: Pioli.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Marchizza, Erlić, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Obiang, Traorè; Berardi, Defrel, Laurienté. All: Dionisi.