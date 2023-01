Milan-Sassuolo, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 12:30 per l'anticipo domenicale di Serie A.

Milan-Sassuolo si gioca oggi, domenica 29 gennaio 2023 alle ore 12:30- Gara molto importante per entrambe le squadre, con gli uomini di mister Pioli che davanti al proprio pubblico dovranno riscattare il duro k.o. dell'ultimo turno.

Potrebbero esserci dei cambi nel Milan così come nel Sassuolo . I padroni di casa si affideranno a Saelemaekers, De Ketelaere, Leao alle spalle di Giroud. Ma attenzione a Origi che potrebbe avere la sua occasione al posto del francese. In mezzo Tonali con Krunic. Torna Theo Hernandez sulla corsia mancina.

Nei neroverdi Berardi, Defrel e Laurienté agiranno nel tridente offensivo. In mezzo al campo equilibrio affidato a Obiang con Traoré e Frattesi al suo fianco. Dovrebbe tornare Consigli in porta con Pegolo che si rimetterà in panchina.