Non è stata una grande prestazione della squadra di Allegri contro un determinato Lecce

La Juventus nell'anticipo della sesta giornata di Serie A ha battuto allo Stadium il Lecce con il punteggio di 1-0. Dopo un primo tempo giocato sottotono e i fischi dei propri tifosi nell'intervallo, la Juve sblocca la gara con Milik al 57' che corregge in rete da pochi passi una sponda di testa di Rabiot. Gara non facile per i bianconeri contro un Lecce coriaceo che ha lottato palla su palla vincendo anche parecchi duelli. Juventus a 13 punti e momentaneamente al secondo posto.