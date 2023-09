Mistero Dia: è ancora in Francia. E la Salernitana lo aspetta per le visite…

A Salerno Dia è atteso anche e soprattutto per le visite mediche da effettuare dopo l'infortunio rimediato durante questa pausa nazionali col Senegal. Per lui inizialmente si prevedeva uno stop di almeno due settimane per una lesione muscolare. Lunedì gli è stata intanto comminata una multa di 30mila per non aver rispettato il "regolamento interno" dopo che il giocatore non era partito per Lecce insieme alla squadra in quanto non era "emotivamente pronto" per affrontare l'impegno.