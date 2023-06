Monza, Galliani: “Soffro per Berlusconi ha ho ripreso mercato. Resto fino…”

A proposito del suo futuro: "Io resto al Monza finché mi sarà consentito. Amo questo club da quando sono bambino. Per capire cosa rappresenta per me deve sapere che, quando è morta la mia mamma e io avevo 15 anni, l’indomani per alleviare la mia grande sofferenza mio padre mi portò a vedere Monza-Cagliari il giorno di san Giuseppe. Figuratevi se lascio la società se non sarà Fininvest a chiedermelo".