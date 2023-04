Mou perde anche Smalling e Wijnaldum: lesione al flessore per i due giallorossi

Brutte notizie per Mourinho, che dovrà fare a meno di Smalling e Wijnaldum almeno per un paio di settimane. Le condizioni

Chris Smalling e Georginio Wijnaldum non saranno a disposizione di José Muourinho contro l'Atalanta. I due giallorossi hanno riscontrato un problema fisico nella sfida di giovedì sera. In seguito agli esami strumentali effettuati in giornata, entrambi hanno riportato una lesione al flessore della coscia sinistra. Il rientro non è previsto prima della semifinale di Europa League contro il Leverkusen, con l'inglese che potrebbe potrebbe richiedere tempi leggermente più lunghi. Mourinho dovrà quindi fare a meno di Smalling e Wijnaldum per un paio di settimane, dovendo affrontare Atalanta, Milan ed Inter senza due dei suoi uomini migliori.