Mourinho espulso e caso Serra: Procura apre indagine

Lo Special One aveva "denunciato" un comportamento scorretto da parte del quarto uomo.

Mourinho espulso, non è una novità. Ma in questo caso ci potrebbero essere dietro motivazioni davvero particolari. Lo stesso allenatore della Roma, dopo la gara contro la Cremonese, aveva parlato di un comportamento non normale del quarto uomo del match Serra, reo di avergli rivolto parole offensive.

A tal proposito, la Procura Federale, a seguito delle dichiarazioni ai media, ha aperto un’inchiesta sull’episodio.

"Volete sapere che cosa è successo? Un normalissimo episodio, come ne succedono altri 50 in partita e dove di solito il quarto uomo dice a un allenatore di stare tranquillo, di sedersi. Io sono emozionale (emotivo, ndr), ma non pazzo. E se ho reagito così qualcosa di grave è successo", ha detto Mourinho nel post gara.

La ricostruzione ripresa da La Gazzetta dello Sportspiega come Serra, quarto uomo di Cremonese-Roma, avrebbe risposto a Mourinho: "Fatti i ca**i tuoi", rispondendo a una richiesta di spiegazioni per un contatto fra Kumbulla e Tsadjout. Da qui lo Special One sarebbe letteralmente esploso, cosa che ha portato al rosso e ad un'altra frase: "Ti prendono tutti per il c**o. Vai casa".

Staremo a vedere se la Procura farà chiarezza sulla vicenda.