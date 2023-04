Mourinho, offerta folle dall’Arabia Saudita: lo Special one è tentato

José Mourinho è tentato da una nuova esperienza, ma non per l'avventura fuori dall'Europa in sè, quanto per i benefici che questa porterebbe. L'attuale tecnico della Roma è infatti diventato l'obiettivo numero uno dell'Al Hilal Riyadh, club la quale ha già fatto parlare di se per l'offerta mostre spedita a Leo Messi. Il club saudita, secondo quanto riportato da fonti affidabili, avrebbe messo nel piatto un'offerta da 60 milioni annui per il biennio. Un totale di 120 milioni di euro in due anni, una somma che farebbe girare la testa a chiunque.