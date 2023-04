Napoli, al Vomero spunta via intitolata a Victor Osimhen

È scudetto-mania a Napoli, con i tifosi che festeggiano il grande idolo Victor Osimhen intestandogli anche una via. È accaduto al Vomero, in via Solemana, dove per la somiglianza delle parole un tifoso ha pensato di adoperarsi con del nastro adesivo. Così, cancellando una lettera e aggiungendone un'altra, Via Solemana è da oggi diventata Via Osimhen.