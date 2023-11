Napoli, torna Mazzarri: è ufficiale. De Laurentiis: “Bentornato Walter”

Il Napoli ha voltato pagina. Dopo sei vittorie, tre pareggi e tre sconfitte in Serie A, Rudi Garcia non è più l'allenatore azzurro. Il francese paga anche il feeling mai nato con la piazza partenopea. Al suo posto, Aurelio DeLaurentiis ha scelto Walter Mazzarri. L'allenatore di San Vincenzo, che in passato ha allenato il Napoli per quattro anni, ha firmato un contratto fino al termine della stagione. Il presidente gli ha dato il benvenuto con il classico messaggio postato su X: "Bentornato, Walter!"