Napoli, caccia al d.s. ma De Laurentiis ha la carta Ciro Polito

Tra i direttori sportivi giovani che si sono messi in evidenza in questi anni c'è sicuramente Ciro Polito. L'ex portiere del Catania ha smesso col calcio giocato fatto a buoni livelli ed è passato dietro la scrivania portando il Bari in Serie B e adesso anche in semifinale playoff per la promozione in A. Il Napoli che ha chiuso l'avventura con Giuntoli, diretto a Torino sponda Juventus, cerca un successore. Tra i nomi messi nel taccuino del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis c'è anche quello di Ciro Polito. Contatto già avvenuto qualche mese fa ma interlocuzioni più frequenti anche dopo. Per la decisione definitiva ci vorrà ancora del tempo anche perchè il Bari è sempre un club della famiglia De Laurentiis quindi non c'è nessuna fretta di strappare Polito dalla scrivania del club pugliese che sta lottando per la Serie A.