Napoli, De Laurentiis: “Uefa senza testa. Schiavi di un ministero del calcio”

Tuona il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis , che dopo l'assemblea di Lega a Milano si è sfogato ai microfoni dei cronisti presenti. La prima battuta è stata sul forfait di Victor Osimhen: " Dovrebbe stare fuori un paio di settimane, speriamo. Andata col Milan? Quelle sono partite sempre in cui il risultato è triplo, 1X2 non si può mai sapere. Il Milan è una squadra sapientemente portata avanti da Maldini, Scaroni e adesso hanno una nuova proprietà. Quindi ci sono buonissimi giocatori e anche a loro manca qualcuno. Speriamo che le forze siano equilibrate, al fine di regalare ai tifosi uno bellissimo spettacolo, questo è ciò che deve dare il calcio".

Il patron azzurro poi ha attaccato la Uefa. E alla domanda su quanto è importante per il calcio italiano il doppio confronto Napoli-Milan in Champions League, ha detto: "Purtroppo queste sono le problematiche di una UEFA senza testa. Immaginatevi se avessimo avuto anche una quarta partita di Coppa Italia, sarebbe stato ridicolo, no? Così com'è ridicolo giocare tre volte con la stessa squadra. Se uno sta facendo una competizione europea si vuole misurare con le migliori squadre europee, pertanto il Milan avrebbe dovuto giocare con un'altra squadra europea e il Napoli avrebbe dovuto giocare con un'altra squadra europea. Finché non cambieremo la UEFA saremo tutti schiavi di un ministero del calcio e non di un'associazione di imprese vere del calcio".