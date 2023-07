Napoli, è Mauro Meluso il nuovo direttore sportivo

L'annuncio lo ha dato come sempre il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il nuovo direttore sportivo dei campioni d'Italia dopo l'addio di Cristiano Giuntoli in direzione Juventus, è Mauro Meluso ex di Lecce e Spezia. "Sono lieto di annunciare - si legge sul tweet del presidente - che Mauro Meluso è il nuovo direttore sportivo del Napoli. Benvenuto nella nostra famiglia e auguri di buon lavoro!". Il 58enne era stato allo Spezia in Serie A nella sua ultima esperienza.