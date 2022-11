Napoli-Empoli, le probabili formazioni e dove vederla

Napoli-Empoli si gioca oggi, martedì 8 novembre 2022 alle 18:30 per la 14^ giornata di Serie A. Appuntamento al Maradona per quella che sarà la penultima gara dell'anno prima della sosta per il Mondiale.

Napoli-Empoli, le ultime

Dopo la vittoria sull'Atalanta, il Napoli cerca conferme e lo farà contro un Empoli che ha intenzione di non essere arrendevole bensì di provare a stupire. "Abbiamo imparato che non vogliamo fare figure di un certo tipo. E scenderemo in campo con un atteggiamento diverso. Voglio che in ogni partita si vada in campo con l'idea di fare punti, anche se avremo di fronte una squadra meravigliosa, forse fra le prime tre d'Europa in questo momento", le parole di mister Zanetti verso il match contro i partenopei. Messaggio chiaro alla prima in classifica che dovrà fare a meno di Kvaratskhelia.