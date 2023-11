Napoli in ansia, Zielinski lascia il ritiro della Polonia

Il Napoli è in ansia per le condizioni di salute del polacco: l'ex Empoli è stato costretto a lasciare il ritiro della Polonia

La Polonia non è riuscita a centrare la qualificazione per gli Europei del 2024. La nazionale di Robert Lewandowski e Piotr Zielinski, infatti, ha pareggiato in casa contro la Repubblica Ceca e non potrà più sperare nella qualificazione diretta. Oltre a questo, la squadra di Michał Probierz ha perso proprio il centrocampista del Napoli. L'ex Empoli farà ritorno in Italia. Ecco il comunicato sulle sue condizioni: "Piotr Zieliński ha lasciato il ritiro della nazionale polacca a causa di un malessere: il medico della nazionale polacca ha diagnosticato al giocatore l'angina".