Napoli-Milan, il pallone del match all’asta dalla Lega Serie A

L'iniziativa della lega per i collezionisti, che potranno aggiudicarsi il pallone del big match di questa sera

Manca poco, ormai, al big match di giornata tra Napoli e Milan. La squadra di Luciano Spalletti prova a dare un primo avvertimento in vista dei quarti di Champions, mentre i rossoneri vanno alla ricerca di punti per non lasciarsi scappare il quarto posto. La novità della sfida valevole 27esima giornata che avrà luogo questa sera alle 20:45 è che il pallone sarà messo all'asta dalla Lega Serie A.