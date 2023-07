Napoli, nodo rinnovi: Osimhen si complica, per Kvaratskhelia c’è la proposta

Cinque giorni di colloqui, ma non c'è ancora l'accordo con Osimhen. Per Kvara c'è la proposta rinnovo fino al 2028 in accordo con l'agente

Redazione ITASportPress

Continua il lavoro in casa Napoli per blindare i protagonisti dello scudetto. Assodato che Aurelio De Laurentiis non abbia intenzione di fare ulteriore cassa dopo la cessione di Kim, il prolungamento di alcuni elementi della rosa appare fondamentale anche in ottica futura. Ebbene, i due maggiori candidati al rinnovo sono Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia.

Il primo è stato la priorità della dirigenza partenopea, con il quale ADL ha avuto contatti per cinque giorni consecutivi ma la risposta è ancora negativa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non è stato trovato un accordo riguardo l'entità dell'ingaggio e la clausola di uscita. Dunque i contatti sono stati rimandati a data da destinarsi. Osimhen potrebbe quindi rimanere a Napoli senza rinnovare, per poi riaprire le trattative la prossima estate o guardarsi intorno per un addio.