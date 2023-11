Napoli, ore decisive per la panchina: Garcia out, si attende il sì di Tudor

Il Napoli è pronto ad un cambio al timone. La sconfitta in casa contro l'Empoli e i dieci punti di distanza dalla vetta hanno fatto scattare la rabbia di De Laurentiis. Il presidente dei partenopei ha deciso di esonerare Rudi Garcia, ed oggi a Roma è atteso da una riunione con la dirigenza. Dopo le ore di riflessione di ieri, ADL incontrerà Chiavelli, Meluso e Micheli, con l'obiettivo di risolvere il futuro della panchina azzurra. Il nome scelto per sostituire Rudi Garcia è quello di Igor Tudor. L'ultima offerta all'ex allenatore del Verona è un contratto di un anno più un altro anno opzionale legato alla Champions: manca il sì del croato, atteso in giornata.

IL RENDIMENTO DI GARCIA - Già ai titoli di coda dunque l'avventura di Garcia ai piedi del Vesuvio. Il tecnico francese paga un rendimento impietoso, se paragonato alla squadra dominante vista con Spalletti. Le tre sconfitte interne hanno fatto esplodere la rabbia del tifo partenopeo, il feeling con la squadra ed i senatori non è mai sbocciato. Replicare la stagione scorsa era quasi impossibile, ma 21 punti in 12 partite sono troppo pochi per i campioni d'Italia in carica.