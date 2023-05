Napoli, Osimhen entra nella storia del calcio africano

Ancora una volta Osimhen. L'attaccante nigeriano non smette di regalare emozioni al Napoli, anche in una giornata di festa come quella contro la Fiorentina, che Victor ha deciso con un calcio di rigore. Prima ne ha sbagliato uno, poi è stato bravo a ripresentarsi dagli undici metri e non fallire. Mentre l'ex Lille punta ad affermarsi come capocannoniere del campionato, un altro record è stato raggiunto. Un traguardo da non sottovalutare, con Victor che ha agganciato e superato George Weah in somma di gol segnati in Serie A per un attaccante africano (47 da quando gioca in Italia, contro i 46 dell'ex leggenda).